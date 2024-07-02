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Молдова не збирається скасовувати безвізовий режим із РФ

Водночас глава МЗС Молдови каже про відтік молдовських громадян із Росії та збільшення їхньої кількості в ЄС.

Молдова не збирається скасовувати безвізовий режим із РФ
міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Молдови, віцепрем'єр Міхай Попшой спростував інформацію про намір республіки скасувати безвізовий режим з Росією і країнами СНД, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"У нас є двосторонні угоди з усіма країнами СНД, за винятком Таджикистану і Киргизії. У цьому напрямі ми працюємо, щоб були двосторонні угоди про безвізовий режим. Нічого безвізовому режиму не загрожує", – сказав Попшой у вівторок під час передачі на каналі TV8.

Він наголосив, що це стосується і Росії, з якою Молдова також підписала угоду про безвізовий режим.

"На цьому етапі це питання не розглядається. Такої проблеми немає", – сказав віцепрем'єр.

Водночас він вказав на відтік молдовських громадян із Росії та збільшення їхньої кількості в ЄС.

"Ми спостерігаємо останнім часом зростання кількості молдовських громадян у країнах Євросоюзу. Це також свідчить про великий відтік молдаван із Росії", – сказав Попшой.

Відповідаючи на запитання про кількість дипломатів, які залишилися в посольстві Молдови в РФ, міністр сказав, що в посольстві лише п'ять дипломатів, з урахуванням консульського відділу.

Нагадаємо, 20 червня парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС. Це була остання перешкода для початку переговорів блоку з обома державами.

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