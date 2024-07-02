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Росію не обрали до Економічної та соціальної ради ООН, - Кулеба

ЕКОСОР - один з шести головних органів ООН. 

Росію не обрали до Економічної та соціальної ради ООН, - Кулеба
Росію не обрали до Економічної та соціальної ради ООН
Фото: Пресслужба ООН

1 липня Росію не обрали до Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР).

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр зауважив, що це був 26-й тур голосування, в якому Росія не змогла бути обраною до ЕКОСОР. Це один з шести головних органів ООН. 

“Це голосування вкотре демонструє, що Росія може битися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах”, - наголосив він.

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Очільник МЗС України наголосив, що українська відданість дотриманню цілей і принципів Хартії ООН залишається непохитною. 

“Ми продовжуємо просувати ці цілі за непохитної підтримки наших міжнародних партнерів”, - підсумував Дмитро Кулеба.

Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) — головний орган з координації економічної діяльності ООН і спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН.

  • У жовтні минулого року Росію не обрали до Ради ООН із прав людини на 2024-2026 роки.
  • Генеральна асамблея ООН призупинила участь РФ у Раді з прав людини квітні 2022 року. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.
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