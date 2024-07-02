Росію не обрали до Економічної та соціальної ради ООН, - Кулеба

ЕКОСОР - один з шести головних органів ООН.

Росію не обрали до Економічної та соціальної ради ООН

1 липня Росію не обрали до Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР).

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр зауважив, що це був 26-й тур голосування, в якому Росія не змогла бути обраною до ЕКОСОР. Це один з шести головних органів ООН.

“Це голосування вкотре демонструє, що Росія може битися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах”, - наголосив він.

Очільник МЗС України наголосив, що українська відданість дотриманню цілей і принципів Хартії ООН залишається непохитною.

“Ми продовжуємо просувати ці цілі за непохитної підтримки наших міжнародних партнерів”, - підсумував Дмитро Кулеба.

Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) — головний орган з координації економічної діяльності ООН і спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН.