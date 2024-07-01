Ганна Бондар: Кубраков просив посла США не фінансувати розробку нового містобудівного кодексу

Колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков особисто заблокував грантове фінансування процесу розробки нового містобудівного кодексу України. Про це голова профільного підкомітету ВР, нардепка Ганна Бондар розказала LB.ua в інтерв`ю “Міська влада, мешканці, фахівці й держава – усі воюють між собою за міський простір”.
Втручання тоді ще міністра Кубракова в процес створення містобудівного кодексу сталося навесні цього року, коли робоча група вже провела десятки робочих сесій в профільних групах і готувалася до створення концепції документу.
“У нас був партнер міжнародної технічної допомоги USAID HOVERLA. І в квітні наш вже колишній міністр Кубраков пішов – без оголошення війни, як то кажуть, – пішов до посла США в Україні і попросив закрити фінансування для чотирьох проєктів, в тому числі для нашого, – розказала очільниця робочої групи по розробці кодексу Ганна Бондар. – Це був грант на п'ятьох експертів, які професійно опрацюють результати наших робочих сесій і вироблять текст концепції. А також на публічні заходи в процесі обговорення і на переклад матеріалів англійською”.
За словами Бондар, такі дії міністра Кубракова могли бути пов'язаними з тим, що розробка містобудівного кодексу може заважати реалізації відомого законопроєкту 5655. “Оскільки міністерство дуже підтримувало той законопроєкт (5655), вони побачили певні ризики в створенні нашого проєкту кодексу”, – вважає нардепка.
Відповідаючи на питання щодо участі Мінцифри в процесі розробки нового містобудівного кодексу, Ганна Бондар зазначила, що це міністерство не з'являється на засіданнях профільних робочих груп.
“У нас навіть ціла підгрупа спеціальна є про цифровизацію. Працюючи над складом підгруп, ми запросили Мінцифри одночасно з іншими офіційними листами. Через місяць відповідей від них не було. Комітет прийняв рішення затвердити склад РГ з тих представників інституцій, які надали офіційні відповіді, – розказала депутатка. – Від Мінцифри така відповідь прийшла через місяць після затвердження складу груп. Ми одразу включили їх контакти в поштову розсилку робочої групи і вони отримують всі матеріали і запрошення, але я не бачу їх на засіданнях”.
Нагадаємо, ідея розробки містобудівного кодексу України з'явилася торік, після провалу першого подання законопроєкту 5655, який мав оновити держрегуляцію в цій сфері. Проєкт авторства голови профільного комітету ВР, голови партії СН Олени Шуляк викликав велику хвилю суспільної дискусії і неприйняття. Президент не наклав на законопроєкт вето, але й не підписав його.
Після цього нардепці і архітекторці Ганні Бондар запропонували зайнятися розробкою альтернативного законодавчого документу, який зможе регулювати відносини учасників ринку в цій сфері. В червні 2023-го почалася робота над створенням кодексу, яка за стандартами роботи над документом такого рівня триватиме два роки.
Хто бере участь в розробці проєкту кодексу і що нового ми можемо отримати в результаті – читайте докладно в матеріалі на LB.ua.