Президент України Володимир Зеленський з прем’єр-міністром Віктором Орбаном домовилися відкрити першу українську школу в Угорщині, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні ми з паном прем’єр-міністром Орбаном обговорили усі найбільш принципові питання наших сусідських відносин: торгівлю, транскордонну співпрацю, енергетичні питання, говорили сьогодні про гуманітарну сферу, все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині. Зокрема, обговорили відкриття першої української школи в Угорщині. Пан прем’єр-міністр запевнив у підтримці такого проєкту. Дякую, Вікторе”, – зазначив Зеленський під час заяви для ЗМІ.

"Я з великою радістю почув про ініціативу президента Зеленського щодо відкриття української школи в Угорщині... Ми розуміємо, що ви хочете мати школу з українською мовою навчання. Фінансування цієї школи угорська держава бере на себе. Буде працювати. І буде стільки шкіл, скільки потрібно", – заявив Орбан на пресконференції з президентом України в Києві у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначив Орбан, "нині українські діти навчаються в багатьох угорських школах, а багато угорських викладачів навчають українських дітей".

"Ми отримали інформацію від українців, які тимчасово проживають в Угорщині, що їм це подобається. Мені здається, що вони добре працюють... Для нас дуже важливо, щоб українці, які перебувають в Угорщині, почувалися як вдома", – заявив він.

"Багато біженців прибули з України до нашої країни. Багато хто й раніше жив у нас. Люди хотіли отримати прихисток у нас, і це викликало цілу низку питань. Але ми маємо піклуватися про них. У них має бути можливість працювати, жити в безпеці та забезпечити відповідну школу для своїх дітей із викладачами", – додав Орбан.

Водночас, за словами угорського прем'єра, і на території України проживає традиційна угорська національна меншина. "Ми сподіваємося, що і тут будуть вирішені питання, і я бачу хороші шанси на це", – наголосив він.

Зазначимо, сьогодні сторони, серед іншого, обговорювали становище з правами угорської громади в Україні.