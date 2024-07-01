Новий посол України в Чехії офіційно розпочне роботу 2 липня

Раніше Василь Зварич був послом України у Польщі.

Новий посол України в Чехії Василь Зварич під час роботи у Польщі

Новий посол України в Чехії Василь Зварич у вівторок 2 липня офіційно розпочне свою дипломатичну місію.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

Зазначається, що президент Чехії Петро Павел прийме його вірчі грамоти разом з новими послами Іспанії, Індії та Замбії.

Видання нагадало, що посада посла України в Чехії була вільною майже два роки після того, як попередній посол Євген Перебійніс перейшов на посаду заступника голови МЗС України.

Василь Зварич з 2022 року працював послом України у Польщі, також має досвід роботи в посольствах України в США та Туреччині.