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Новий посол України в Чехії офіційно розпочне роботу 2 липня

Раніше Василь Зварич був послом України у Польщі.

Новий посол України в Чехії офіційно розпочне роботу 2 липня
Новий посол України в Чехії Василь Зварич під час роботи у Польщі
Фото: PAP/Marcin Obara

Новий посол України в Чехії Василь Зварич у вівторок 2 липня офіційно розпочне свою дипломатичну місію.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

Зазначається, що президент Чехії Петро Павел прийме його вірчі грамоти разом з новими послами Іспанії, Індії та Замбії. 

Видання нагадало, що посада посла України в Чехії була вільною майже два роки після того, як попередній посол Євген Перебійніс перейшов на посаду заступника голови МЗС України.

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Василь Зварич з 2022 року працював послом України у Польщі, також має досвід роботи в посольствах України в США та Туреччині.

  • 21 червня президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України у Польщі і призначив його послом у Чехії.
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