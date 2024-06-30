Кулеба обговорив зі спецпредставником уряду Китаю питання відновлення миру в Україні

Сторони домовилися продовжувати діалог з питань миру та розвитку відносин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях Дубровницького форуму в Хорватії обговорив зі спецпредставником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо (Wu Hongbo) питання відновлення миру в Україні.

“Я поінформував його про перший саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Ми обмінялися думками щодо подальших зусиль для відновлення справедливого і міцного миру в Україні на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права”, – написав Кулеба у соцмережі X.

Глава МЗС зазначив, що Україна та Китай продовжуватимуть діалог про мир та розвиток.

“Я наголосив на важливості стратегічного розгляду наших відносин як у двосторонній перспективі, так і через призму майбутнього членства України в Європейському Союзі”, – зазначив дипломат.