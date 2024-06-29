Україна готує безпекову угоду із Північною Македонією, також держави обговорюють розширення співпраці і просування вступу обох країн до ЄС.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Мені було приємно зустрітися з новопризначеним міністром закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунським", – написав український міністр у соцмережі Х.
Він додав, що на зустрічі обговорили шляхи розширення двосторонньої співпраці та просування процесу вступу країн до ЄС.
Також на зустрічі зосередилися на підготовці двосторонньої безпекової угоди.
"Я подякував Північній Македонії за участь у першому саміті миру. Ми обговорили подальші спільні кроки щодо відновлення міжнародної безпеки та довгострокового миру відповідно до Статуту ООН та Формули миру", – додав Кулеба.
- Тим часом Туск заявив, що безпекова угода між Польщею та Україною “майже готова” і буде підписана до саміту НАТО, який стартує 9 липня.
- У межах саміту лідерів ЄС у Брюсселі Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду. Угода з ЄС має назву "Спільні безпекові зобов'язання між Євросоюзом та Україною". Документ відрізняється від двосторонніх безпекових угод України з країнами НАТО. Він не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсі, оскільки до ЄС входять як позаблокові держави (Австрія, Ірландія), так і Угорщина, яка не виступає за членство України.
- Одним із найпотужніших договорів називали угоду України з США, укладену 13 червня.
Безпекові гарантії: чого прагне Україна
- За дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір.
- У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".
- У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
- 5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріоритетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.
- 12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим – як і всі подальші угоди з іншими країнами.