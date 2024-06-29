Також держави обговорюють розширення співпраці і просування вступу обох країн до ЄС.

Україна готує безпекову угоду із Північною Македонією, також держави обговорюють розширення співпраці і просування вступу обох країн до ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Мені було приємно зустрітися з новопризначеним міністром закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунським", – написав український міністр у соцмережі Х.

Він додав, що на зустрічі обговорили шляхи розширення двосторонньої співпраці та просування процесу вступу країн до ЄС.

Також на зустрічі зосередилися на підготовці двосторонньої безпекової угоди.

"Я подякував Північній Македонії за участь у першому саміті миру. Ми обговорили подальші спільні кроки щодо відновлення міжнародної безпеки та довгострокового миру відповідно до Статуту ООН та Формули миру", – додав Кулеба.

Тим часом Туск заявив, що безпекова угода між Польщею та Україною “майже готова” і буде підписана до саміту НАТО, який стартує 9 липня.

У межах саміту лідерів ЄС у Брюсселі Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду. Угода з ЄС має назву "Спільні безпекові зобов'язання між Євросоюзом та Україною". Документ відрізняється від двосторонніх безпекових угод України з країнами НАТО. Він не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсі, оскільки до ЄС входять як позаблокові держави (Австрія, Ірландія), так і Угорщина, яка не виступає за членство України.

Одним із найпотужніших договорів називали угоду України з США, укладену 13 червня.

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