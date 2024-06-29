Кулеба зустрівся зі своїм вірменським колегою. Під час зустрічі говорили про членство Києва у ЄС

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
“Під час нашої зустрічі ми з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном обговорили безпекову ситуацію в Європі та на Південному Кавказі”, ‒ йдеться у повідомленні.
Кулеба подякував Вірменії за участь у першому Саміті миру у Швейцарії та поінформував свого колегу про подальшу роботу з імплементації Формули миру на шляху до досягнення справедливого та сталого миру в Україні.
“Ми також обговори напрями поглиблення наших двосторонніх відносин та міжнародного співробітництва, особливо в контексті майбутнього членства України в ЄС”, – зазначив глава МЗС України.
- Понад тиждень тому Кулеба поспілкувався зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Очільник МЗС зазначив, що співпраця з Польщею у сфері безпеки й надалі “зміцнюватиметься хорошими темпами”.