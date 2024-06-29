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Кулеба зустрівся зі своїм вірменським колегою. Під час зустрічі говорили про членство Києва у ЄС

Український міністр закордонних справ подякував Єревану за участь у першому Саміті миру у Швейцарії

Кулеба зустрівся зі своїм вірменським колегою. Під час зустрічі говорили про членство Києва у ЄС
Міністри закордонних справ України і Вірменії Дмитро Кулеба та Арарат Мірзоян
Фото: EPA/UPG

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Під час нашої зустрічі ми з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном обговорили безпекову ситуацію в Європі та на Південному Кавказі”, ‒ йдеться у повідомленні.

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Кулеба подякував Вірменії за участь у першому Саміті миру у Швейцарії та поінформував свого колегу про подальшу роботу з імплементації Формули миру на шляху до досягнення справедливого та сталого миру в Україні.

“Ми також обговори напрями поглиблення наших двосторонніх відносин та міжнародного співробітництва, особливо в контексті майбутнього членства України в ЄС”, – зазначив глава МЗС України.

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