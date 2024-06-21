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Кулеба і Сікорський обговорили ППО для України та підвищення безпеки у регіоні

Співпраця Києва та Варшави у сфері безпеки й надалі “зміцнюватиметься хорошими темпами”.

Кулеба і Сікорський обговорили ППО для України та підвищення безпеки у регіоні
Фото: Polska Agencja Prasowa SA

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. 

Під час розмови йшлося про підтвердження міцного українсько-польського партнерства, повідомив Кулеба у дописі на соцплатформі X.

“Ми зосередилися на рішеннях щодо забезпечення більших можливостей для української протиповітряної оборони та підвищення безпеки не лише України, а й усього регіону”, ‒ додав очільник МЗС.

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Кулеба додав, що співпраця з Польщею у сфері безпеки й надалі “зміцнюватиметься хорошими темпами”.

Міністри також координували кроки напередодні саміту Ради Європи 27-28 червня та cаміту НАТО 9-11 липня у Вашингтоні.

У травні Радослав Сікорський заявив, що Варшава від самого початку повномасштабної війни не забороняла українцям застосовувати надану нею зброю для ударів по Росії.

Перед цим польський міністр закордонних справ зазначив, що не можна виключати відправки військових його країни до України

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