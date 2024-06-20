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Парламент ухвалив перезавантаження БЕБ

Рішення підтримали 239 нардепів. 

Парламент ухвалив перезавантаження БЕБ
Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про перезавантаження Бюро економбезпеки.

Рішення підтримали 239 депутатів. Про це з посиланням на нардепа Ярослава Железняка пише "Суспільне".

Законопроєкт є частиною вимог Міжнародного валютного фонду. Він спрямований на удосконалення правових засад діяльності БЕБ, зокрема, в частині чіткого визначення функцій та повноважень бюро, забезпечення прозорого процесу відбору директора на конкурсній основі, визначення вимог, прав та обов’язків конкурсної комісії.

  • На сьогоднішньому засіданні фінансовий комітет схвалив погоджену з міжнародними партнерами версію законопроєкту. Учора члени комітету підтримали непогоджений текст, який не передбачав участі в атестаційній комісії незалежних членів від партнерів. 
  • У першому читанні законопроєкт про БЕБ проголосували ще в квітні. 
  • У лютому 2024 президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду розглянути законопроєкт про реформування Бюро економічної безпеки найближчим часом.
  • Перед тим, 23 лютого, Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про удосконалення Бюро економічної безпеки (10439). Раніше цей документ розкритикували антикорупційні активісти та міжнародні партнери. Центр протидії корупції писав, що законопроєкт у поточній редакції не передбачав прозорих конкурсів на керівні посади БЕБ та переатестації співробітників.
  • 21 лютого щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро. 

Бюро економічної безпеки запрацювало в 2021 році, але встигло стати об'єктом критики стосовно тиску на бізнес та ймовірної залежності від офісу президента. На перезавантаженні Бюро економічної безпеки наполягають міжнародні партнери. 

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