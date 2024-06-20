Мінфін відкликав дозвіл на передачу з бюджету Києва коштів на фортифікації для Чернігова

В.о. чернігівського міського голови Олександр Ломако звинуватив уряд у забороні Києву надіслати Чернігову 25 млн гривень на фортифікації.

Він пояснив, що раніше зробив до Київради звернення щодо допомоги, і вона виділили 25 млн гривень на оборонні споруди для Чернігова. Уряд спершу погодив міжбюджетний трансфер, але потім відкликав погодження.

"На запит військового керівництва Чернігів потребує укріплення фортифікаційних споруд біля міста. З бюджетом зараз складно, 800 млн ПДФО вилучила держава. Вилучили в міст кошти, а тепер ще й заборонили отримувати допомогу на будівництво укріплень", – сказав він.

Ломако опублікував повідомлення про відкликання листа, де вказано, що Мінфін спершу хоче додатково вивчити пакет документів.

Згодом в.о. мера додав, що задля спорудження фортифікаційних споруд він дав доручення внести зміни до місцевого бюджету та знайти статті, де можна скоротити фінансування.

Фото: Ломако в Telegram