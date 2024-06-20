Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP

Видання стверджує, що ця ситуація ставить під загрозу додаткову економічну та військову допомогу Україні. А остання зустріч Блінкена та Зеленського була напруженою через заклики держсекретаря США посилити боротьбу з корупцією.

Українські чиновники наполягають, що вони борються з корупцією так само жорстоко, як їхні війська борються з російськими загарбниками на сході. Але західні уряди, включаючи Сполучені Штати, кажуть, що цього все ще недостатньо — це джерело дедалі гострішої напруги між Києвом і деякими з його найсильніших прихильників, що створює постійну небезпеку для додаткової економічної та військової допомоги, пише Washington Post.

Видання зазначає, що майже кожен місяць до низки резонансних арештів і звільнень додається нова справа. Зокрема, наприкінці травня Національне антикорупційне бюро України висунуло звинувачення колишньому заступнику глави Адміністрації президента Андрію Смирнову у «незаконному збагаченні». НАБУ стверджує, що Смирнов придбав нерухомість, транспортні засоби та інші активи, вартість який у понад 10 разів перевищує його задекларовані зарплату та заощадження.

У квітні Зеленський звільнив Іллю Вітюка, керівника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, через кілька днів після того, як українські ЗМІ повідомили, що дружина Вітюка купила квартиру за понад 500 тисяч доларів в елітному районі Києва.

Минулого року голову Верховного суду країни Всеволода Князєва звинуватили в отриманні понад 2 мільйонів доларів хабаря, а відомого олігарха Ігоря Коломойського затримали за підозрою в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей, а потім звинуватили у фінансуванні схеми замовного вбивства на початку 2000-х.

Українські чиновники кажуть, що ці випадки є доказом узгоджених — і успішних — зусиль у боротьбі з хабарництвом. Усі обвинувачені заявляють про свою невинуватість.

«Те, що кількість справ зросла вдвічі, не означає, що корупції стало вдвічі більше», – сказав Олександр Клименко, керівник спеціального антикорупційного відділу Генпрокуратури України. «Навпаки: це означає, що ми вдвічі ефективніші, ніж раніше».

Західні столиці, однак, не настільки впевнені. Від боротьби України з корупцією залежать мільярди — не лише власні податкові гроші країни, а й західна військова та економічна допомога.

Хоча не було прямих звинувачень у неправильному поводженні чи незаконному привласненні американських грошей чи зброї, члени Конгресу від Республіканської партії назвали занепокоєння корупцією серед причин перешкоджання пакету допомоги на суму 61 мільярд доларів — багатомісячна затримка, яка дозволила російським військам просунутися.

Офіційні особи США, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена, кажуть, що цього все ще недостатньо. Україна «зробила важливі кроки», – сказав Блінкен у Києві минулого місяця. «Але багато чого ще належить зробити».

У своєму виступі він сказав, що Україні потрібне «сильне та передбачуване регуляторне середовище; відкрита та чесна конкуренція; прозорість; верховенство права; ефективні антикорупційні заходи».

«Перемога на полі бою не дозволить Україні стати частиною Росії», — додав Блінкен. «Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію».

Видання зазначає, що топ-чиновники в Києві, включно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, були незадоволені такою критикою. "Є уявлення про рівень корупції і є факти про рівень корупції", - сказав Кулеба на пресконференції з Блінкеном.

Зустріч між Зеленським і Блінкеном була напруженою — український лідер висловив свою вдячність за військову допомогу США, але виглядав розчарованим зосередженістю Блінкена на корупції, за словами людей, знайомих з дискусією, які говорили на умовах анонімності через делікатність теми.

Багато хто в таборі Зеленського в приватному порядку стверджує, що, хоча корупція залишається проблемою, зусилля по боротьбі з корупцією відвернуть увагу від того, що, на їхню думку, має бути головним завданням: перемогти Росію.

Високопоставлені українські посадовці скаржаться, що американці та європейці часто використовують стереотип про корумповану Україну як виправдання для затримки або протидії життєво необхідної допомоги — і що це звинувачення є не лише кліше, але й доказом лицемірства в західних столицях з їхніми власними проблемами корупції.