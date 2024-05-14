Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію, - Блінкен

Оборона України від корупції має бути такою ж міцною, як і її військова оборона, зазначив держсекретар.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва наголосив на важливості боротьби з корупцією, повідомляє "Європейська правда".

"Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію", – наголосив держсекретар.

Блінкен закликав владу України продовжувати реформи, щоб вони не лише ухвалювались, а й втілювались. Також реформи мають відчутно впливати на життя людей.

Держсекретар нагадав, що російський правитель Путін намагається використати корупцію для розбрату в Україні. Попри досягнення в боротьбі з корупцією, "вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших".

Блінкен зауважив, що оборона України від корупції має бути такою ж міцною, як і її військова оборона. Він наголосив на важливості для оборони незалежних судів, вільних ЗМІ, антикорупційної інфраструктури та вільних і чесних виборів.

Головне про візит Ентоні Блінкена до Києва