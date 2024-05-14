Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва наголосив на важливості боротьби з корупцією, повідомляє "Європейська правда".
"Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію", – наголосив держсекретар.
Блінкен закликав владу України продовжувати реформи, щоб вони не лише ухвалювались, а й втілювались. Також реформи мають відчутно впливати на життя людей.
Держсекретар нагадав, що російський правитель Путін намагається використати корупцію для розбрату в Україні. Попри досягнення в боротьбі з корупцією, "вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших".
Блінкен зауважив, що оборона України від корупції має бути такою ж міцною, як і її військова оборона. Він наголосив на важливості для оборони незалежних судів, вільних ЗМІ, антикорупційної інфраструктури та вільних і чесних виборів.
Головне про візит Ентоні Блінкена до Києва
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Вранці 14 травня американський держсекретар прибув потягом із Польщі до Києва. Візит не анонсували. Це – четверта поїздка Блінкена до України від початку повномасштабної війни. Вона відбувається під час нового наступу Росії на Харківську область.
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Президент Володимир Зеленський під час переговорів зі Блінкеном сказав, що ППО залишається головним дефіцитом. За його словами, для прикриття Харкова і області треба ще дві системи Patriot.
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Блінкен повідомив, що нова допомога Україні вже на підході, і вона допоможе на полі бою.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив американського держсекретаря Ентоні Блінкена на робочий обід в піцерію, відкриту ветеранами російсько-української війни в середмісті Києва.
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Мобілізація в Україні дозволить забезпечувати ЗСУ новими військами для протистояння більшій силі агресора, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав ввечері 14 травня київський паб.