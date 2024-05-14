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Уряд призначив тимчасових керівників двох міністерств. Мінагро керуватиме заступник із підозрою від НАБУ

Мінфінфраструктури та Мінагрополітики тимчасово очолюватимуть перші заступники звільнених міністрів. 

Уряд призначив тимчасових керівників двох міністерств. Мінагро керуватиме заступник із підозрою від НАБУ
Засідання Кабміну 19 січня 2024 року
Фото: Пресслужба уряду

Кабмін призначив тимчасових керівників міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та міністерства агрополітики. 

Мінфінфраструктури керуватиме Василь Шкураков. Мінагрополітики – Тарас Висоцький, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Василь Шкураков з серпня 2021 року був першим заступником міністра інфраструктури України. Він залишився на цій посаді попри злиття міністерства.

Тарас Висоцький теж має посаду першого заступника міністра агрополітики. У серпні 2023 він отримав підозру в розтраті 62 млн гривень під час закупівлі продуктів. Справа стосується закупівлі харчування для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану. У НАБУ повідомляли, що перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом Укрзалізниці продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії.

Мінагрополітики просило НАБУ врахувати умови роботи під час початку воєнного стану, писало Радіо Свобода.

"Суть підозри зводиться до того, що Висоцький Т.М. здійснив погодження у період березня-квітня 2022 року для обласних військових адміністрацій Рахунків на оплату згідно постанов КМ України №185 та 328 щодо закупівлі у 2 суб’єктів господарювання ТОВ «Олімп» та ТОВ «ВінсайдЛайт» макаронних виробів із твердих сортів пшениці імпортного виробництв. При цьому, слідство вважає, що вартість макаронних виробів завищена і внаслідок такого завищення завдано збитків на суму 63 млн.грн. Обґрунтовуючи підозру, слідство зазначає, що вартість макаронних виробів станом на березень-травень 2022 року варіювалась від 33,65 грн. до 36,89 грн. Разом з тим, слідство не враховує, що Державна служба статистики України за період березня-травня 2022 року надає ціни по макаронах з твердих сортів пшениці за 500 г, а здійснювалась закупівля 1 кг, а тому ціна становила понад 72 грн. за кг, що виключає збитки. Очевидно, що зазначена важлива арифметична помилка має бути слідством врахована та виправлена", – говорили тоді в міністерстві.

Також там наголосили, що слідство не встановило прямого порушення бодай якоїсь норми щодо виду, сорту товару, як і його нестачі (станом на серпень 2023).

"Очевидно потрібно пригадати ситуацію в якій всі ми знаходилися в березні 2022 року і наскільки важливими були швидкість прийняття рішень, оперативність доставки продуктів харчування. Ситуація змінювалася кожен день, загроза окупації ворогом була найреальнішою за всю історію існування держави. І питання, в тому числі, з забезпеченням продуктами харчуванням мали вирішуватися день в день, а не через тиждень, а тим більше через 45 днів", – коментували в міністерстві.

  • І міністра інфраструктури Олександра Кубракова, і міністра аграрної політики Миколу Сольського, Верховна Рада нещодавно звільнила. Кубракова – формальне через те, що його міністерство хочуть розділити на два окремих: інфраструктури і регіонального розвитку. Сольського – у зв'язку з оголошенням йому підозри в заволодінні землею. 
  • Тепер парламент має призначити трьох міністрів: для інфраструктури, для регіонального розвитку і для агрполітики. 
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