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Німеччина передасть Україні систему ППО IRIS-T вже у травні, – посол

Посол ФРН нагадав, що Німеччина постачатиме системи ППО для України до 2026.

Німеччина передасть Україні систему ППО IRIS-T вже у травні, – посол
ЗРК IRIS-T
Фото: focus.ua

Україна вже у травні отримає від Німеччини додаткову систему ППО IRIS-T, повідомив посол ФРН Мартін Єгер в ефірі телемарафону, пише LIGA.net.

"Уже деякі системи (IRIS-T, – ред.) тут є, і зараз у травні прибуде ще одна система. Окрім того, ми обіцяли Україні, що ми цього року, наступного року і ще 2026-го будемо постачати ще нові такі системи", – заявив він.

Єгер нагадав, що Україна має отримати третю систему ППО Patriot від Німеччини і вже отримала зенітні системи Gepard і Skynex., а також акцентував на тому, що ФРН працює над розширенням української системипротиповітряної оборони.

  • У квітні федеральний уряд Німеччини запустив нову ініціативу щодо забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони.
  • Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба і систем ППО.
  • Раніше Президент в інтерв’ю PBS розповів, що росіяни змогли знищити Трипільську ТЕС, бо в нашої держави залишилось нуль ракет для захисту цієї станції.
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