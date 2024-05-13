Швеція готує наступний пакет оборонної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої обговорили наповнення оборонного пакета для України.
"Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО. І радий, що Швеція працює над конкретними кроками зі зміцнення нашого повітряного щита", – написав глава держави у соцмережі Х (Twitter).
Зеленський зазначив, що під час розмови із очільником уряду Швеції обговорили наповнення наступного пакету оборонної підтримки від Швеції.
Крім того, політики обговорили підготовку до саміту Україна – Північна Європа, що відбудеться незабаром, та Саміту миру у Швейцарії.
"Я радий, що Премʼєр-міністр підтвердив свою участь у ньому", – повідомив президент.
Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2024
Обговорили наповнення наступного пакету оборонної підтримки від Швеції. Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО. І радий, що Швеція працює над конкретними кроками зі зміцнення…
- Збройні сили Швеції мають здійснити виплати в розмірі 28 млн євро на військові потреби України. Із цієї суми 18 млн євро спрямують на потреби трьох коаліцій, які діють у межах Контактної групи з питань оборони України, а решту – 10 млн євро – пожертвують у фонд НАТО для України.
- У квітні у Швеції говорили про передачу систем ППО для України. Всього Швеція має на озброєнні 4 ЗРК "Patriot".
- А у березні Швеція не виключала можливості постачання Україні своїх винищувачів Gripen.