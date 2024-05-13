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Швеція готує наступний пакет оборонної допомоги Україні

Уряд країни працює над зміцненням ППО.

Швеція готує наступний пакет оборонної допомоги Україні
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої обговорили наповнення оборонного пакета для України. 

"Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО. І радий, що Швеція працює над конкретними кроками зі зміцнення нашого повітряного щита", – написав глава держави у соцмережі Х (Twitter).

Зеленський зазначив, що під час розмови із очільником уряду Швеції обговорили наповнення наступного пакету оборонної підтримки від Швеції. 

Крім того, політики обговорили підготовку до саміту Україна – Північна Європа, що відбудеться незабаром, та Саміту миру у Швейцарії. 

"Я радий, що Премʼєр-міністр підтвердив свою участь у ньому", – повідомив президент. 

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