Швеція готує наступний пакет оборонної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої обговорили наповнення оборонного пакета для України.

"Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО. І радий, що Швеція працює над конкретними кроками зі зміцнення нашого повітряного щита", – написав глава держави у соцмережі Х (Twitter).

Зеленський зазначив, що під час розмови із очільником уряду Швеції обговорили наповнення наступного пакету оборонної підтримки від Швеції.

Крім того, політики обговорили підготовку до саміту Україна – Північна Європа, що відбудеться незабаром, та Саміту миру у Швейцарії.

"Я радий, що Премʼєр-міністр підтвердив свою участь у ньому", – повідомив президент.

Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.



Обговорили наповнення наступного пакету оборонної підтримки від Швеції. Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО. І радий, що Швеція працює над конкретними кроками зі зміцнення… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2024