Путін блефує щодо використання ядерної зброї, – глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в ток-шоу ВВС Hard Talk заявив, що червоні лінії потрібно провести не для Заходу, а для Путіна, повідомляє LRT.

За словами глави литовської дипломатії, ядерний шантаж Путіна є блефом.

“Він від цього нічого не виграє, але може втратити все. Деякі держави на його боці, принаймні він так вважає. Китай явно підтримує Росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці теж більше на боці Путіна. Але якби загрози стали реальністю, все партнерство зникло б миттєво”, – сказав він.

Ландсбергіс чітко дав зрозуміти, що позиція деяких великих держав щодо уникнення ескалації може бути катастрофічною.

“Цей шлях, якщо ми будемо дотримуватися нашої стратегії, веде до знищення країни. Це може призвести до реального конфлікту вже за межами України, можуть бути залучені інші країни. Тому що ми посилаємо дуже чіткий сигнал Путіну: якщо ви нам погрожуєте, ми відступаємо", - сказав він.

Раніше представник ГУР назвав ядерний шантаж Путіна постійною практикою Кремля. До цього Росія заявила про проведення ядерних навчань у відповідь на “провокаційні заяви окремих західних офіційних осіб”.