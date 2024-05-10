Шмигаль: ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про складну ситуацію в енергетиці та закликав громадян до економії електроенергії.

Про це він повідомив на засіданні уряду в п'ятницю.

"Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації тривають 24/7. "Укренерго" постійно залучає допомогу наших сусідів. Тому ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо ввечері", – заявив Шмигаль .

Вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. Уряд сподівається, що протягом наступного півріччя Україна зможе суттєво децентралізувати нашу енергосистему.