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Подорожі в деякі країни стануть ризикованішими: Малюська пояснив значення оголошення Росією в розшук українських посадовців

Наразі Володимир Зеленський захищений імунітетом як очільник країни.

Подорожі в деякі країни стануть ризикованішими: Малюська пояснив значення оголошення Росією в розшук українських посадовців
Денис Малюська
Фото: pravo.ua

Оголошення Росією в розшук топпосадовців України включно з президентом означає, що в майбутньому для них подорожі в деякі країни стануть ризикованішими. Про це в розмові з BBC Україна сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Йдеться про держави, які не є прозахідними або активними союзниками України. В таких країнах через механізми взаємної правової допомоги та запитів можливі проблеми та затримання – процедурні, бюрократичні складнощі. 

"Не для чинного президента – тобто Володимир Олександрович може вільно подорожувати, у нього є імунітет як у глави держави, безумовно. Але посада теж не є вічна. Тому Росія теоретично може створювати проблеми за кордоном в країнах, лояльних до неї. Я сумніваюсь, що ці пошукові запити потраплять в базу Інтерполу і що Інтерпол буде сприяти – це майже неймовірний сценарій", – пояснив він. 

Малюська зазначив, що в України є серйозніші інструменти, ніж у Росії, адже російського керманича Володимира Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд

"Це набагато більш серйозно, ніж те, що зробила Росія через свої національні розслідування", – сказав міністр. 

  • Нещодавно до бази МВС Росії внесли дані про "розшук" українського президента Володимира Зеленського і його попередника, нині народного депутата Петра Порошенка. Однак згодом дані про розшук зникли.
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