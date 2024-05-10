Подорожі в деякі країни стануть ризикованішими: Малюська пояснив значення оголошення Росією в розшук українських посадовців

Оголошення Росією в розшук топпосадовців України включно з президентом означає, що в майбутньому для них подорожі в деякі країни стануть ризикованішими. Про це в розмові з BBC Україна сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Йдеться про держави, які не є прозахідними або активними союзниками України. В таких країнах через механізми взаємної правової допомоги та запитів можливі проблеми та затримання – процедурні, бюрократичні складнощі.

"Не для чинного президента – тобто Володимир Олександрович може вільно подорожувати, у нього є імунітет як у глави держави, безумовно. Але посада теж не є вічна. Тому Росія теоретично може створювати проблеми за кордоном в країнах, лояльних до неї. Я сумніваюсь, що ці пошукові запити потраплять в базу Інтерполу і що Інтерпол буде сприяти – це майже неймовірний сценарій", – пояснив він.

Малюська зазначив, що в України є серйозніші інструменти, ніж у Росії, адже російського керманича Володимира Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд.

"Це набагато більш серйозно, ніж те, що зробила Росія через свої національні розслідування", – сказав міністр.

Нещодавно до бази МВС Росії внесли дані про "розшук" українського президента Володимира Зеленського і його попередника, нині народного депутата Петра Порошенка. Однак згодом дані про розшук зникли.