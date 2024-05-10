​Ініціатори законопроєкту про мотивацію військової служби наполягають на його розгляді

Нардепи вважають, що в документі залишилися норми, які заохочували б людей йти до ЗСУ і багато в чому вирішили би питання мобілізації.

Ініціатор законопроєкту про мотивацію військової служби, народний депутат Роман Костенко (фракція "Голос") наполягатиме на його розгляді в профільному комітеті для включення до порядку денного сесії Верховної Ради.

Про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми говорили з головою комітету (з питань національної безпеки, оборони та розвідки, - ред.) про те, що ми повертатимемося, будемо розглядати (законопроєкт, - ред.) на комітеті", - сказав Костенко.

Він нагадав, що деякі норми законопроєкту про мотивацію було перенесено до законопроєкту про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила в квітні. Зокрема, положення закону про виплату 70 тисяч грн військовослужбовцям за перебування протягом 30 днів на передовій було запозичено із законопроєкту про мотивацію військової служби.

"Однак у законопроєкті про мотивацію залишилося багато норм, які заохочували б людей йти до війська і багато в чому вирішили б питання мобілізації", - наголосив Костенко.

За його словами, законопроєкт містить конкретні пропозиції щодо мотивації військовослужбовців.

"Це - підвищення зарплат, фінансова мотивація тих, хто безпосередньо - перебуває на полі бою, в окопах... Безмитне завезення авто - для тих, хто певну кількість місяців брав участь у бойових діях. Люди, які захищають країну, мають знати, що держава про них думає", - зазначив Костенко.

Нардеп переконаний, що для цих цілей не треба шкодувати коштів й аргумент Міністерства фінансів про надто великі витрати на реалізацію законопроєкту в цьому випадку не є переконливим.

"Що значить багато коштів? Люди, які виконують серйозні завдання, це не всі люди в Україні, це якась частина. Ми маємо вести дискусію. Необхідно знайти ці кошти. Давайте говорити із суспільством. У нас мільйон воює, у рази більше не воюють... Давайте говорити про підняття податків. Так, це не популярна тема, але говорити треба. Наприклад, про новий суспільний договір - хтось воює, а хтось на них працює", - наголосив Костенко.

За його словами, ті, хто пішли на фронт, хто ризикує життям, повинні мати нормальний фінансовий стан, а їх сім'ї мають бути повністю забезпечені. "І це ми маємо робити в тилу", - наголосив депутат.

На думку Костенка, мотивація є основним фактором мобілізації.

"Ми в армію маємо залучати насамперед людей мотивованих. Без толку змусити служити 100 невмотивованих людей, які потім просто не будуть виконувати завдання, потім ми будемо їх шукати, коли вони самовільно залишать частину", - зазначив Костенко.

Він також нагадав, що в Україні громадян від 18 до 25 років не призивають до армії.

"А це - саме ті солдати, які нам необхідні для роботи в новій асиметричній війні. Ми говоримо про нову технологічну війну і тому нам потрібно їх мотивувати. В армії багато людей, яким за 40 років, які з цими технологіями, можливо, ніколи в житті не зустрічалися", - наголосив депутат.

Костенко впевнений, що ухвалення законопроєкту про мотивацію військової служби допоможе в перспективі зробити армію більш професійною.

Що передбачає законопроєкт про мотивацію до військової служби