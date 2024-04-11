Рада ухвалила постанову щодо розробки законодавства для додаткових коштів військовим на передовій

Також постанова доручає уряду розробити законопроєкти щодо звільнення від військової служби та ротації. Термінів розробки цього законодавства в постанові не прописали.

Верховна Рада ухвалила постанову з дорученням уряду розробити законодавство для одноразової виплати додаткових 70 000 гривень для військових, які перебувають на передовій.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко. Окрім виплат, постанова передбачає розроблення законодавства щодо ротації та звільнення з військової служби і реабілітації.

"Це додаткові гроші до тих що є зараз. Це ще один крок до мотивації військових, які безпосередньо в окопах, норах, бліндажах", – вважає народний депутат.

Фото: Федієнко в Telegram