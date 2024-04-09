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​"Енергоатом" планує збудувати новий завод із виробництва ядерного палива

Підприємство зведуть біля Южноукраїнська.

​"Енергоатом" планує збудувати новий завод із виробництва ядерного палива
Фото: Енергоатом

НАЕК "Енергоатом" збудує завод із виробництва ядерного палива, зокрема, тепловидільних збірок поблизу міста Южноукораїнськ, що у Миколаївській області. Виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін.

"Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста", – сказав Котін.

Завод з виробництва тепловидільних збірок буде одним із елементів диверсифікації постачання ядерного палива на українські АЕС.

"На сьогодні ми повністю відмовилися від постачання російського ядерного палива...і потрібно забезпечити інші джерела постачання. Цим джерелом буде саме наше виробництво", – додав Котін. 

  • У березні свіже ядерне паливо Westinghouse доставили для двох енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС) 
  • Раніше два блоки ХАЕС працювали на російському паливі. Його закупили ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після 24 лютого 2022 року Енергоатом повністю припинив співпрацю з Росією.
  • Перед тим, у вересні минулого року, в реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію палива Westinghouse. Це паливо компанія виробила за участі фахівців НАЕК. Раніше всі реактори цього типу, які експлуатують у багатьох країнах світу, працювали тільки на російському ядерному паливі. 
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