​"Енергоатом" планує збудувати новий завод із виробництва ядерного палива

НАЕК "Енергоатом" збудує завод із виробництва ядерного палива, зокрема, тепловидільних збірок поблизу міста Южноукораїнськ, що у Миколаївській області. Виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін.

"Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста", – сказав Котін.

Завод з виробництва тепловидільних збірок буде одним із елементів диверсифікації постачання ядерного палива на українські АЕС.

"На сьогодні ми повністю відмовилися від постачання російського ядерного палива...і потрібно забезпечити інші джерела постачання. Цим джерелом буде саме наше виробництво", – додав Котін.