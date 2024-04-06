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Українським морським коридором вдалося експортувати понад 36 мільйонів тонн вантажів

Рекордні 195,7 тисяч тонн на одному судні експортували з порту «Південний».

Українським морським коридором вдалося експортувати понад 36 мільйонів тонн вантажів
Фото: Міністерство відновлення України

Із  серпня 2023 року українським морським коридором вдалося експортувати понад 36 мільйонів тонн вантажів, ідеться у повідомленні Мінвідновлення України.

За словами міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова, рекордні 195,7 тисячі тонн на судні CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами експортували з порту «Південний».

Це судно стало найбільшим серед усіх, які заходили в українські порти після початку повномасштабного вторгнення Росії. 

«Станом на зараз понад 36 мільйонів тонн вантажів експортовані Українським морським коридором із серпня 2023 року. Це вище за показники «Зернової ініціативи» за рік існування. Українським коридором пройшли вже 1286 суден, які експортували 25 мільйонів тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. На підхід до портів Одеси, Чорноморська та Південного очікують 135 судна, які мають експортувати 4 мільйони тонн вантажів», – йдеться у повідомленні. 

  • ДБР викрили посадовців Держпродспоживслужби двох областей, які щомісячно заробляли мільйони гривень на експортерах сільськогосподарської продукції.
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