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Георгієва - єдина кандидатка на посаду голови МВФ

Чинна директорка не матиме конкуренції, обираючись на наступні 5 років.

Георгієва - єдина кандидатка на посаду голови МВФ
Крісталіна Георгієва

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду повідомила про завершення процедури подання кандидатур на посаду директора-розпорядника.

Як зазначено у заяві на сайті МВФ, єдиною особою, яка висловила бажання очолювати фонд упродовж наступних 5 років, стала його нинішня голова Крісталіна Георгієва.

Попри очевидність вибору, рада планує діяти відповідно до процедури, оприлюдненої у березні, а саме провести низку зустрічей з пані Георгієвою перед ухваленням рішення. Завершити процес обрання директора-розпорядника планується не пізніше кінця квітня.

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