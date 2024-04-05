Георгієва - єдина кандидатка на посаду голови МВФ

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду повідомила про завершення процедури подання кандидатур на посаду директора-розпорядника.
Як зазначено у заяві на сайті МВФ, єдиною особою, яка висловила бажання очолювати фонд упродовж наступних 5 років, стала його нинішня голова Крісталіна Георгієва.
Попри очевидність вибору, рада планує діяти відповідно до процедури, оприлюдненої у березні, а саме провести низку зустрічей з пані Георгієвою перед ухваленням рішення. Завершити процес обрання директора-розпорядника планується не пізніше кінця квітня.
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