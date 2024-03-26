Головне за вівторок, 26 березня: зміна секретаря РНБО, обстріли Сумщини, транш від МВФ на $880 млн

Бої на Лиманському та Новопавлівському напрямках, 50 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 762-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться в указі президента №186/2024 від 26 березня 2024 року.

Замість Данілова президент призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

Також Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки - Олега Іващенка.

У вечірньому зверненні президент сказав, що Олександр Литвиненко на посаді секретаря РНБО поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Данілова переведуть на інший напрямок, про це оголосять пізніше.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 березня – в нашій новині.

Російські війська скинули КАБ-1500 на житлову п’ятиповерхівку в Красногорівці Донецької області. Поліцейським вдалося евакуювати трьох постраждалих.

Відомо, що у перші години після обстрілу на місці працював екіпаж "Білий Янгол". Поліцейські евакуювали трьох постраждалих і ще двох жінок, які попросили забрати їх "з пекла".

Під час евакуації на виїзді з міста група мало не потрапила під ворожий удар.

"Окупанти знищують Красногорівку, проте "Білі янголи" ще забезпечують людям можливість виїхати", — ідеться у повідомленні МВС.

Сьогодні, 26 березня, російських обстрілів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Упродовж дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 181 вибух.

Вчора, 25 березня, під час атаки росіян на Київ уламки ракет впали на території Печерського, Солом’янського та Дарницького районів столиці. Сьогодні, 26 березня, у приватному секторі Солом’янського району вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети.

Поліцейські за декілька сот метрів від приватних будинків виявили уламок ракети з вибуховою речовиною та детонаторами, вагою понад 20 кг.

Вибухотехніки від’єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону.

Поліція Києва закликає громадян бути обачними, при виявленні невідомих предметів в жодному разі не проводити будь-які маніпуляції з ними. Ці предмети можуть бути вибухонебезпечними та токсичними. У разі виявлення такої знахідки одразу слід телефонувати на спецлінію “102”.

Україна сьогодні отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Це третій транш за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF).

Кошти, що в перерахунку на гривні складають близько 3 432 000 000, допоможуть закрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю", – сказав він.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!