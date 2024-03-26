На Одещині викрили торговця фальшивками довідками ВЛК

Правоохоронці затримали у Одеській області чоловіка, якого підозрюють у торгівлі фальшивими документами.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Зловмисник налагодив виготовлення та збут підроблених документів – “малював” як тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, так і фейкові довідки ВЛК. Ба більше – пропонував навіть фальшиві паспорти іноземних держав”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік вимагав завдаток у розмірі 1 тис. доларів, а решту грошей брав при передачі виготовлених документів. Прикордонними з поліцейськими його затримали під час передачі другої частини грошей.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Оскільки фальшивки використовувалися для незаконного перетину кордону, підозру йому оголосили саме за такою статтею.