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На Одещині викрили торговця фальшивками довідками ВЛК

Також чоловік продавав фальшиві тимчасові посвідчення військовозобов’язаних.

На Одещині викрили торговця фальшивками довідками ВЛК
На Одещині викрили торговця фальшивками довідками ВЛК
Фото: Пресслужба ДПСУ

Правоохоронці затримали у Одеській області чоловіка, якого підозрюють у торгівлі фальшивими документами.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Зловмисник налагодив виготовлення та збут підроблених документів – “малював” як тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, так і фейкові довідки ВЛК. Ба більше – пропонував навіть фальшиві паспорти іноземних держав”, - йдеться у повідомленні. 

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Чоловік вимагав завдаток у розмірі 1 тис. доларів, а решту грошей брав при передачі виготовлених документів. Прикордонними з поліцейськими його затримали під час передачі другої частини грошей.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Оскільки фальшивки використовувалися для незаконного перетину кордону, підозру йому оголосили саме за такою статтею.

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