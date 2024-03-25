На Закарпатті врятували трьох чоловіків-нелегалів, які дві доби блукали горами

Троє нелегалів, яких затримали на Закарпатті

У горах Закарпатської області прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону знайшли та врятували трьох чоловіків-нелегалів, які намагалися потрапити до Румунії.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Жителі Житомирщини віком 19, 20 та 21 років планували незаконно перетинати українсько-румунський кордон. Склавши маршрут, який пролягав через гори, вони вирушили у мандрівку.

"За задумом порушників на подолання обраного шляху їм мало знадобитися 24 години, проте, за майже дві доби вони пройшли відстань у 20 км та за 3 км до державної межі потрапили у поле зору прикордонників", – повідомили у ДПСУ.

Поки група реагування прямувала до порушників, за ними велося стеження за допомогою квадрокоптера.

"Альпіністи" не мали ані спорядження для подолання високогір’я, ані запасів їжі і води", – зазначили прикордонники.

Зголоднілих, змоклих та замерзлих їх доставили у прикордонний підрозділ, нагодували, напоїли гарячим чаєм та надали можливість просушити одяг і взуття.

Стосовно порушників склали протоколи про адмінправопорушення, справу скеровано до суду.

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