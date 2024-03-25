На війні загинув колишній співробітник hromadske

Чоловік був оператором БпЛА і загинув під час бойового завдання під Роботиним на Запоріжжі.

На фронті внаслідок бойових дій 22 березня загинув Микола Оранський – колишній інженер ТЖК на hromadske.

Як повідомили у hromadske, чоловік працював у виданні з 2019 по 2022 рік, згодом долучився добровольцем до лав Збройних сил.

Микола був оператором БпЛА у 118 окремій механізованій бригаді й загинув під час бойового завдання під Роботиним на Запоріжжі.

Щирі співчуття рідним та близьким Миколи.