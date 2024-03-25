На війні загинув колишній співробітник hromadske

На фронті внаслідок бойових дій 22 березня загинув Микола Оранський – колишній інженер ТЖК на hromadske.
Як повідомили у hromadske, чоловік працював у виданні з 2019 по 2022 рік, згодом долучився добровольцем до лав Збройних сил.
Микола був оператором БпЛА у 118 окремій механізованій бригаді й загинув під час бойового завдання під Роботиним на Запоріжжі.
Щирі співчуття рідним та близьким Миколи.
🕯На війні 22 березня загинув Микола Оранський — колишній співробітник hromadske. У січні 2023-го року він долучився добровольцем до лав ЗСУ, був оператором БПЛА у 118 окремій механізованій бригаді.— hromadske (@HromadskeUA) March 25, 2024
Тепер йому назавжди 24 роки. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким…