Кулеба закликав партнерів надати Україні системи Patriot і ракети до них

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ранкової російської ракетної атаки по Києву закликав надати Україні більшу кількість засобів протиповітряної оборони, зокрема - систем Patriot і ракет до них.

Про це він написав у соцмережі Х.

Він також опублікував відео, як діти біжать до укриття під час тривоги.

"Діти в Києві біжать в укриття о 10:30 ранку, коли смертоносні російські балістичні ракети збиваються над столицею засобами ППО. Немає таких звірств, на які не пішли б російські виродки, включно зі спробою завдання балістичного удару по центру багатомільйонного міста. Це - нагадування про те, що Україні терміново потрібно більше засобів протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot і ракет, здатних відбити будь-яку російську атаку", - написав Кулеба.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024

У червні минулого року президент Володимир Зеленський овідомляв, що для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.