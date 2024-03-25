Головне за ніч та ранок понеділка, 25 березня: вибухи в Києві, атака на енергетику півдня

Нічна повітряна атака, 60 бойових зіткнень, 35 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежа на електростанції в Росії.

У Києві пролунали вибухи – за кілька хвилин після оголошення тривоги через ракетну небезпеку.

Станом на 11:16 кількість поранених зросла до двох, сказав мер міста. Обидва отримали поранення у Печерському районі. Одну людину госпіталізували, одній надали допомогу на місці.

Про роботу ППО повідомив голова КМВА. "За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", – повідомив Сергій Попко.

Детальніше про наслідки ударів – в новині.

У ніч на 25 березня російська атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївській та Одеській областях.

Для шкоди роботі ППО ворог перед тим, як випустити ударні дрони, спочатку запустив протираділокаційну авіаракету Х-31П по Одеській області. Ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря. По 4 ударних БпЛА було збито на Одещині та Миколаївщині", – йдеться у повідомленні.

У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, внаслідок чого там почалася пожежа. Постраждалих немає. Є руйнування і в житловому секторі. За попередніми даними, 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

В Одеській уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Без поранених.

Унаслідок атаки в Одесі сьогодні зранку не працює електротранспорт. Немає живлення і в деяких дитсадках.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 60 бойових зіткнень.

Загалом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку - 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 640 російських окупантів, 11 танків, 25 бронемашин. Загалом Росія вже втратила в Україні 437 390 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вночі захисники неба збили вісім із дев'яти ударних безпілотників типу "Shahed", якими росіяни атакували Україну з мису Чауда (окупований Крим), повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони.

"Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

У Росії вночі сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС (державної районної електростанції).

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, передає "Радіо Свобода". Про причини займання він не повідомив, зазначивши, що вони встановлюються.

За його словами, через пожежу автоматично відключалися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська, з експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС.

Водночас у Telegam-каналах пишуть, що електростанцію атакували безпілотники.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!