За тиждень Росія майже втричі збільшила кількість ракетних ударів по Україні

Водночас було менше бойових зіткнень, а кількість обстрілів з ракетних систем залпового вогню майже така сама.

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують наступальні дії в районах Синьківки, Табаївки і Берестового Харківської області. Протягом тижня захисники відбили майже 20 атак ворога.

На Лиманському напрямку підрозділи сил оборони України відбили 66 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Донецької області та Терни, Спірне, Ямполівка, Роздолівка і Веселе Донецької області, сказав речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. На Бахмутському ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області де захисники відбили близько 60 атак.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили понад 70 безуспішних штурмів окупантів на свої позиції в районах Новоселівки, Бердичів, Семенівки, Орлівки, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

"Українські воїни завдали чималих втрат як у живій силі, так і у важкому озброєнні", – сказав речник.

На Новопавлівському напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районі населених пунктів Красногорівка, Побєда, Урожайне, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області. Підрозділи Сил оборони відбили понад 180 атак.

На Оріхівському захисники відбили 50 атак загарбників у районах Старомайорського Донецької області і Роботиного Запорізької.

На Херсонському окупанти основні зусилля зосередили на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень і шляхів логістичного забезпечення. Продовжують завдавати авіаційних ударів і артилерійських обстрілів по позиціях захисників та населених пунктах Херсонської і Миколаївської областей. Окупанти намагаються витіснити захисників із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро – за тиждень провели понад 10 атак.

Протягом минулого тижня відбулося понад 480 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня російські окупанти завдали 185 ракетних і майже 600 авіаударів, здійснили близько 750 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури.