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Командувач підготовки Сухопутних військ ЗСУ Ніколюк йде у відставку, щоб очолити один із напрямків фронту

Яке – поки не каже.

Командувач підготовки Сухопутних військ ЗСУ Ніколюк йде у відставку, щоб очолити один із напрямків фронту
Віктор Ніколюк

Генерал-майор Віктор Ніколюк іде з посади командувача підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту", – написав Ніколюк.

Він додав, що складає повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та побажав своєму наступнику "продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік".

Нколюк очолив став командувачем підготовки Сухопутних військ у березні минулого року. До цього він був командувачем оперативного командування "Північ". Ніколюк керував обороною Чернігівщини. 10 березня 2022 року йому присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

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