ДШВ запустили сайт, де можна подати заявку у обрану бригаду

Під час подачі заявки потрібно вказати контактні дані та розповісти про себе.

Десантно-штурмові війська (ДШВ) запустили сайт, на якому можна подати заявку на службу в будь-якій бригаді Командування.

Про це йдеться у повідомленні ДШВ.

"В часи випробувань для нашої країни, долучайся до священної місії – захисту Батьківщини. Наша армія потребує тих, хто принесе свій неповторний досвід у цю благородну справу", – зазначили у ДШВ.

Також додали, що для того, щоб долучитися до лав військ, необхідно заповнити анкету, і розказати про свою професію.

"Долучайся до лав Десантно-штурмових військ Збройних Сил України – символу сміливості, відданості та відваги. Ти не лише захистиш свою країну, а й станеш частиною рушійної сили, яка змінить хід історії", – заявили у Командуванні.

Для того, щоб заповнити анкету, потрібно перейти за посиланням.