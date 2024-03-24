ДШВ запустили сайт, де можна подати заявку у обрану бригаду

Десантно-штурмові війська (ДШВ) запустили сайт, на якому можна подати заявку на службу в будь-якій бригаді Командування.
Про це йдеться у повідомленні ДШВ.
"В часи випробувань для нашої країни, долучайся до священної місії – захисту Батьківщини. Наша армія потребує тих, хто принесе свій неповторний досвід у цю благородну справу", – зазначили у ДШВ.
Також додали, що для того, щоб долучитися до лав військ, необхідно заповнити анкету, і розказати про свою професію.
"Долучайся до лав Десантно-штурмових військ Збройних Сил України – символу сміливості, відданості та відваги. Ти не лише захистиш свою країну, а й станеш частиною рушійної сили, яка змінить хід історії", – заявили у Командуванні.
Для того, щоб заповнити анкету, потрібно перейти за посиланням.
- 20 березня у Дніпрі відкрився центр рекрутингу для ЗСУ. Протягом квітня планують відкриття рекрутингових центрів у шістьох інших містах Дніпропетровської області. У центрі вже доступні сотні вакансій військових частин ОК "Схід", Національної Гвардії України та Територіальної оборони. Зокрема, є вакансії бойових та підтримуючих напрямках, включаючи кухарів, водіїв, ремонтників техніки, операторів БПЛА, бухгалтерів та багато інших.
- У лютому 2024 року у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. У центрі можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть п'ять рекрутерів, які консультуватимуть усіх бажаючих.
- У березні всі військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ. Алгоритм створили для людей, які мають бажання знайти себе в ЗСУ, проте наразі він діятиме для добровольців.
- Крім того, Міноборони обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію.
- 7 грудня минулого року заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua.
- У листопаді 2023 року Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.