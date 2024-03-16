Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ

Всі військові частини, територіальні центри комплектування (ТЦК) та навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил України.
"Людина може прийти, поставити всі питання, з’ясувати вакансії, які є частини, які є конкретні вимоги, поспілкуватися з уповноваженим офіцером частини", – розповів в ефірі телемарафону уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, пише АрміяInform.
Бежевець наголосив, що алгоритм створили для людей, які мають бажання знайти себе в ЗСУ, проте наразі він діятиме для добровольців.
"Ми говоримо про людей, які добровільно прийшли, поцікавились, обрали. Передбачено чіткий алгоритм, як реалізувати себе та оформитися в конкретну військову частину", – сказав уповноважений представник Міністерства оборони.
Зазначається, що, незалежно від обраної спеціальності, кожен протягом мінімум одного місяця проходить базову загальну військову підготовку.
"Далі, якщо людина заходить на посаду з певною спеціалізацією, то відбувається фахова підготовка. Людину вчать на ту позицію, на яку вона заходить у військову частину. Також враховується попередній досвід і фах", – додав представник Міноборони.
Рекрутинг у ЗСУ
- У лютому 2024 року у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. У центрі можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть п'ять рекрутерів, які консультуватимуть усіх бажаючих.
- Крім того, Міноборони обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію.
- 7 грудня минулого року заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua.
- У листопаді 2023 року Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.