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Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ

Алгоритм створили для людей, які мають бажання знайти себе в ЗСУ, проте наразі він діятиме для добровольців.

Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Українські військові
Фото: Генштаб

Всі військові частини, територіальні центри комплектування (ТЦК) та навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил України.

"Людина може прийти, поставити всі питання, з’ясувати вакансії, які є частини, які є конкретні вимоги, поспілкуватися з уповноваженим офіцером частини", – розповів в ефірі телемарафону уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, пише АрміяInform.

Бежевець наголосив, що алгоритм створили для людей, які мають бажання знайти себе в ЗСУ, проте наразі він діятиме для добровольців.

"Ми говоримо про людей, які добровільно прийшли, поцікавились, обрали. Передбачено чіткий алгоритм, як реалізувати себе та оформитися в конкретну військову частину", – сказав уповноважений представник Міністерства оборони.

Зазначається, що, незалежно від обраної спеціальності, кожен протягом мінімум одного місяця проходить базову загальну військову підготовку.

"Далі, якщо людина заходить на посаду з певною спеціалізацією, то відбувається фахова підготовка. Людину вчать на ту позицію, на яку вона заходить у військову частину. Також враховується попередній досвід і фах", – додав представник Міноборони.

Рекрутинг у ЗСУ

  • У лютому 2024 року у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. У центрі можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть п'ять рекрутерів, які консультуватимуть усіх бажаючих.
  • Крім того, Міноборони обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію. 
  • 7 грудня минулого року заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua.
  • У листопаді 2023 року Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.
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