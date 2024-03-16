ГУР про вибори Путіна: більшість жителів на ТОТ чинять німий опір ворогу

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують спроби змусити громадян взяти участь у так званому "голосуванні" за президента РФ. Основні методи окупантів - це залякування, підкуп, та тиск.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Так, у тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей росіяни в супроводі озброєних військових та ФСБшників обходять домівки українських громадян аби роз'яснити їм, "за кого потрібно голосувати".

При цьому окупанти наголошують, що можуть «намалювати» своєму диктаторові і понад 200% підтримки, а результат «виборів Путіна» буде незмінний. Разом із тим, загарбники дають зрозуміти, що відмова підтримати Путіна буде свідчити про їхню антиросійську позицію.

"Очевидно, що страх перед «нелояльними» до окупаційної влади українцями, які можуть, на їх погляд, дестабілізувати ситуацію під час «виборів» у окупантів чималий. Через це на Херсонщині на початку березня вони влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували «неблагонадійних» українців. Основний критерій для цього – відсутність паспорту громадянина РФ", - зазначили в ГУР.

Під тиском продовжують перебувати українські підприємці та освітяни в окупації. Одним погрожують позбавити права займатися підприємництвом, інших – залякують звільненням. До пенсіонерів на ТОТ у кремлівських агентів інший підхід – їх намагаються змусити проголосувати підкупом та обманом про "краще життя" і "соціальні виплати".

"Незважаючи на тиск та репресії з боку російських окупаційних військ, мешканці поневолених територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління путіна. Більшість людей чинять німий опір окупантам, зачиняючись у своїх домівках і намагаються усіляко перешкоджати представникам так званих «мобільних виборчих дільниць»", - додали в ГУР.

Нагадаємо, що керівництво Міноборони РФ дозволило окупантам голосувати за Путіна, не зʼявляючись на виборчі дільниці. А для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток – достатньо фотокопії документів.

У липні 2020 року Путін підписав указ про публікацію нової Конституції, яка дозволить йому залишитися при владі до 2036 року. Президентський термін в Росії - шість років, тож Путін, якщо доживе, зможе залишатися президентом до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.