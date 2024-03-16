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Кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку проходить голосування на "виборах", – ЗМІ

Крім того, здійснюються атаки на електронні сервіси путінської партії "Единая Россия".

Кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку проходить голосування на "виборах", – ЗМІ
Кібератака ГУР “поклала” сервер спецзв’язку міноборони РФ
Фото: Пресслужба ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони зламали систему державних послуг Російської Федерації, через яку здійснюється електронне голосування на "президентських виборах".

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела розвідки.

"Сайт держпослуг Росії лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці ГУР обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування», – сказав співрозмовник "Суспільного".

Також, за словами співрозмовника видання, здійснюються атаки на електронні сервіси путінської партії "Единая Россия".

"Триває робота кіберфахівців Головного управління розвідки", — додає джерело.

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