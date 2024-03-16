Кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку проходить голосування на "виборах", – ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони зламали систему державних послуг Російської Федерації, через яку здійснюється електронне голосування на "президентських виборах".
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела розвідки.
"Сайт держпослуг Росії лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці ГУР обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування», – сказав співрозмовник "Суспільного".
Також, за словами співрозмовника видання, здійснюються атаки на електронні сервіси путінської партії "Единая Россия".
"Триває робота кіберфахівців Головного управління розвідки", — додає джерело.