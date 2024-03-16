Кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку проходить голосування на "виборах", – ЗМІ

Крім того, здійснюються атаки на електронні сервіси путінської партії "Единая Россия".

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони зламали систему державних послуг Російської Федерації, через яку здійснюється електронне голосування на "президентських виборах".

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела розвідки.

"Сайт держпослуг Росії лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці ГУР обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування», – сказав співрозмовник "Суспільного".

Також, за словами співрозмовника видання, здійснюються атаки на електронні сервіси путінської партії "Единая Россия".

"Триває робота кіберфахівців Головного управління розвідки", — додає джерело.