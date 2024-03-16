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Ворог продовжує обстрілювати Сумщину, за ніч 33 вибухи

Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Есманьська, Юнаківська та Свеська громади. 

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину, за ніч 33 вибухи
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Уночі та зранку 16 березня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Під обстрілами опинилися Великописарівська, Білопільська, Есманьська, Юнаківська та Свеська громади, там зафіксовано 33 вибухи.

Про це повідомляє Сумська ОВА.  Зокрема, по Великописарівській громаді ворог завдав ударів з РСЗВ (14 вибухів), міномету (5 вибухів), також скинув КАБ з літака тактичної авіації (4 вибухи).  Під мінометних обстрілом опинилася Білопільська та Есманьська громади: 5  вибухів. В Юнаківській громаді росіяни скинули 2 міни, а Свеська громада потрапила під мінометний обстріл (2 вибухи).

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