Ексспівробітника Міноборони Лієва, звинуваченого у заволодінні 1,5 млрд гривень, випустили з-під варти

Колишній чиновник Міністерства оборони України Олександр Лієв, якого звинувачують у заволодінні понад 1,5 млрд гривень шляхом махінацій із закупівлями боєприпасів для ЗСУ, вийшов із СІЗО.
Як повідомляє Суспільне, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання адвокатів щодо зміни запобіжного заходу для підозрюваного - замість тримання під вартою з можливістю внесення застави у 50 мільйонів гривень Лієв тепер обмежений лише особистим зобов'язанням.
Під час розгляду справи був відсутній прокурор. А ухвалу щодо звільнення Лієва виніс суддя, який раніше вже відпускав його із СІЗО.
Подробиці справи
- Мова йде про укладення контракту між Міністерством оборони і компанією "Львівський арсенал" на постачання 100 тисяч мінних пострілів.
- У листопаді 2022 року Міноборони перерахувало «Львівському арсеналу» 1,34 млрд грн передоплати. Далі компанія надіслала частину коштів - 3,6 млн доларів та 9,1 млн євро - словацькому посереднику, компанії Sevotech.
- Більша частина суми потім пішла на рахунки ще одного посередника - хорватської компанії «WDG promet». Гроші зникли, а жодної міни поставлено так і не було.
- 24 січня Міноборони виграло суд у "Львівського арсеналу".
- 27 січня СБУ оголосила підозри п'ятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, підозри отримали Олександр Лієв, нинішній керівник Департаменту військово-технічної політики Тоомас Нахкур і голова "Львівського арсеналу" Юрій Збітнєв.
- Лієв хотів перетнути кордон, але отримав підозру, писало "Радіо Свобода". Сам він стверджує, що їхав до Словаччини "з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені в Україну в лютому місяці цього року. В Україну планував повернутися до 5 лютого".
- 30 січня ВАКС не обрав Лієву запобіжний захід. Адвокати підозрюваного заявили, що підслідність справи було порушено і прокурор Офісу генерального прокурора не мав права звертатися до Вищого антикорупційного суду щодо обрання "запобіжки".
- 12 лютого Лієва все ж узяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 50 млн гривень, хоча прокуратура просила 268 млн.