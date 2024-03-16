Ексспівробітника Міноборони Лієва, звинуваченого у заволодінні 1,5 млрд гривень, випустили з-під варти

Апеляційний суд змінив запобіжний захід з арешту на особисте зобов'язання.

Колишній чиновник Міністерства оборони України Олександр Лієв, якого звинувачують у заволодінні понад 1,5 млрд гривень шляхом махінацій із закупівлями боєприпасів для ЗСУ, вийшов із СІЗО.

Як повідомляє Суспільне, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання адвокатів щодо зміни запобіжного заходу для підозрюваного - замість тримання під вартою з можливістю внесення застави у 50 мільйонів гривень Лієв тепер обмежений лише особистим зобов'язанням.

Під час розгляду справи був відсутній прокурор. А ухвалу щодо звільнення Лієва виніс суддя, який раніше вже відпускав його із СІЗО.

Подробиці справи