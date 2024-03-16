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Ексспівробітника Міноборони Лієва, звинуваченого у заволодінні 1,5 млрд гривень, випустили з-під варти

Апеляційний суд змінив запобіжний захід з арешту на особисте зобов'язання.

Ексспівробітника Міноборони Лієва, звинуваченого у заволодінні 1,5 млрд гривень, випустили з-під варти
Олександр Лієв у залі суду
Фото: Олександр Магула / Суспільне

Колишній чиновник Міністерства оборони України Олександр Лієв, якого звинувачують у заволодінні понад 1,5 млрд гривень шляхом махінацій із закупівлями боєприпасів для ЗСУ, вийшов із СІЗО.

Як повідомляє Суспільне, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання адвокатів щодо зміни запобіжного заходу для підозрюваного - замість тримання під вартою з можливістю внесення застави у 50 мільйонів гривень Лієв тепер обмежений лише особистим зобов'язанням.  

Під час розгляду справи був відсутній прокурор. А ухвалу щодо звільнення Лієва виніс суддя, який раніше вже відпускав його із СІЗО.

Подробиці справи

  • Мова йде про укладення контракту між Міністерством оборони і компанією "Львівський арсенал" на постачання 100 тисяч мінних пострілів.
  • У листопаді 2022 року Міноборони перерахувало «Львівському арсеналу» 1,34 млрд грн передоплати. Далі компанія надіслала частину коштів - 3,6 млн доларів та 9,1 млн євро - словацькому посереднику, компанії Sevotech. 
  • Більша частина суми потім пішла на рахунки ще одного посередника - хорватської компанії «WDG promet». Гроші зникли, а жодної міни поставлено так і не було.
  • 24 січня Міноборони виграло суд у "Львівського арсеналу".
  • 27 січня СБУ оголосила підозри п'ятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, підозри отримали Олександр Лієв, нинішній керівник Департаменту військово-технічної політики Тоомас Нахкур і голова "Львівського арсеналу" Юрій Збітнєв.
  • Лієв хотів перетнути кордон, але отримав підозру, писало "Радіо Свобода". Сам він стверджує, що їхав до Словаччини "з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені в Україну в лютому місяці цього року. В Україну планував повернутися до 5 лютого".
  • 30 січня ВАКС не обрав Лієву запобіжний захід. Адвокати підозрюваного заявили, що підслідність справи було порушено і прокурор Офісу генерального прокурора не мав права звертатися до Вищого антикорупційного суду щодо обрання "запобіжки".
  • 12 лютого Лієва все ж узяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 50 млн гривень, хоча прокуратура просила 268 млн.
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