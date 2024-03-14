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Укралізниця продемострувала перший медичний евакуаційний поїзд

До кінця 2024 р. залізничники переобладнають ще 8 вагонів для потреб медичної евакуації.

Укралізниця продемострувала перший медичний евакуаційний поїзд
Медичний евакуаційний поїзд
Фото: Міноборони

Укрзалізниця разом із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством оборони України, Командуванням Медичних сил вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд.

Про це повідомили у Міноборони та в Укрзалізниці.

"Обладнання медичних вагонів тотожне обладнанню справжнього госпіталя. Це дає можливість надання екстреної медичної допомоги прямо під час руху, тож ці вагони можуть транспортувати важкопоранених військовослужбовців, яких неможливо перевозити іншими видами транспорту", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що у вагонах працюють анестезіологи, медсестри, медбрати, санітари та евакуаційні бригади залізничників. Медичне обладнання на борту поїзда робить можливим навіть оперативне втручання під час руху поїзда у найбільш критичних випадках.

Медичний евакуаційний потяг
Фото: Укрзалізниця
Медичний евакуаційний потяг
Медичний евакуаційний потяг
Фото: Укрзалізниця
Медичний евакуаційний потяг

Всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою, є вагони-реанімації з кисневими станціями.Віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков анонсував, є технічна можливість запуску вагонів до і через кордон для лікування та реабілітації наших воїнів.  Наразі працюють із партнерами над реалізацією цієї ідеї.

Медичний евакуаційний потяг
Фото: Укрзалізниця
Медичний евакуаційний потяг

В Укрзалізниці нагадали, що перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. 

"Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

До кінця 2024 року залізничники переобладнають ще вісім евакуаційних вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.

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