Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Проблема в деталях. Як українські виробники FPV вирішують проблеми з китайськими запчастинами
Проблема в деталях. Як українські виробники FPV вирішують проблеми з китайськими запчастинами
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
ГоловнаСуспільствоВійна

В окупованому Маріуполі армія РФ розпочала облави та пошуки "диверсантів"

Окупанти відновили репресії проти цивільного населення.

В окупованому Маріуполі армія РФ розпочала облави та пошуки "диверсантів"
Фото: EPA/UPG

Напередодні президентських виборів окупанти відновили репресії проти цивільного населення Маріуполя. Росіяни розпочали облави та пошуки "диверсантів" посеред вулиці. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Окупанти у різних районах міста патрулюють вулиці та зупиняють автомобілі.

"Спецслужби так званої "днр" затримали жінку, підозрювану нібито в "шпигунстві та передачі відомостей про місця розташування військовослужбовців". Затримання відбулося показово на камери, щоб залякати місцеве населення", — ідеться у повідомленні. 

У міськраді розповіли, що росіяни бояться маріупольців та не довіряють їм. "навіть дострокове голосування проводили із військовими, а на виборчих дільницях будуть знаходитися  озброєні представники окупантів. Усе, щоб місцеві жителі зробили "правильний вибір".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies