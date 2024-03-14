В окупованому Маріуполі армія РФ розпочала облави та пошуки "диверсантів"

Напередодні президентських виборів окупанти відновили репресії проти цивільного населення Маріуполя. Росіяни розпочали облави та пошуки "диверсантів" посеред вулиці.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Окупанти у різних районах міста патрулюють вулиці та зупиняють автомобілі.

"Спецслужби так званої "днр" затримали жінку, підозрювану нібито в "шпигунстві та передачі відомостей про місця розташування військовослужбовців". Затримання відбулося показово на камери, щоб залякати місцеве населення", — ідеться у повідомленні.

У міськраді розповіли, що росіяни бояться маріупольців та не довіряють їм. "навіть дострокове голосування проводили із військовими, а на виборчих дільницях будуть знаходитися озброєні представники окупантів. Усе, щоб місцеві жителі зробили "правильний вибір".