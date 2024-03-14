На лаву підсудних відправили чернівецького експоліцейського за вимагання 40 000 євро хабаря

До суду скерували справу ексначальника структурного підрозділу Нацполіції в Чернівецькій області, якого у липні минулого року викрили у вимаганні та отриманні 40 000 євро хабаря.
Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ).
"13 березня 2024 року НАБУ і САП відправили на лаву підсудних ексначальника структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, викритого на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у сумі 40 тис. євро", – йдеться у повідомленні.
Він вимагав гроші у місцевої жительки за непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття "справи ухилянтів".Зокрема, обіцяв домовитися зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області.
"Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. євро посадовця затримали "на гарячому" та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України", – зазначили у НАБУ.
У січні 2024 року розслідування завершили.
- Керівника окружної прокуратури у Вінницькій області та заступника голови районної адміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди. За пособництва заступника голови РДА, керівник окружної прокуратури отримав хабар від директора одного з підприємств. За гроші він обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути вилучене майно.
- На Львівщині СБУ затримала двох депутатів, які вимагали хабар за вирішення "земельного питання". За $30 тисяч вони "гарантували" пришвидшений механізм погодження документації.
- На Харківщині зловили на хабарі у розмірі 55 тис. доларів посадовицю податкової. Також жінка вимагала 150 тисяч доларів за "правильні" результати перевірок.
- Суддю Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку, якого НАБУ ще у серпні 2018 року викрило на хабарі в 5 тисяч євро, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.