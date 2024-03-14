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На лаву підсудних відправили чернівецького експоліцейського за вимагання 40 000 євро хабаря

Він вимагав гроші від місцевої жительки за непритягнення до кримінальної відповідальності. 

На лаву підсудних відправили чернівецького експоліцейського за вимагання 40 000 євро хабаря
Фото: Пресслужба СБУ

До суду скерували справу ексначальника структурного підрозділу Нацполіції  в Чернівецькій області, якого у липні минулого року викрили у вимаганні та отриманні 40 000 євро хабаря.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

"13 березня 2024 року НАБУ і САП відправили на лаву підсудних ексначальника структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, викритого на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у сумі 40 тис. євро", – йдеться у повідомленні.

Він вимагав гроші у місцевої жительки за непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття "справи ухилянтів".Зокрема, обіцяв домовитися зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області.

"Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. євро посадовця затримали "на гарячому" та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України", – зазначили у НАБУ.

У січні 2024 року розслідування завершили.

  • Керівника окружної прокуратури у Вінницькій області та заступника голови районної адміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди. За пособництва заступника голови РДА, керівник окружної прокуратури отримав хабар від директора одного з підприємств. За гроші він обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути вилучене майно. 
  • На Львівщині СБУ затримала двох депутатів, які вимагали хабар за вирішення "земельного питання". За $30 тисяч вони "гарантували" пришвидшений механізм погодження документації.
  • На Харківщині зловили на хабарі у розмірі 55 тис. доларів посадовицю податкової. Також жінка вимагала 150 тисяч доларів за "правильні" результати перевірок. 
  • Суддю Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку, якого НАБУ ще у серпні 2018 року викрило на хабарі в 5 тисяч євро, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
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