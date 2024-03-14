На лаву підсудних відправили чернівецького експоліцейського за вимагання 40 000 євро хабаря

Він вимагав гроші від місцевої жительки за непритягнення до кримінальної відповідальності.

До суду скерували справу ексначальника структурного підрозділу Нацполіції в Чернівецькій області, якого у липні минулого року викрили у вимаганні та отриманні 40 000 євро хабаря.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

"13 березня 2024 року НАБУ і САП відправили на лаву підсудних ексначальника структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, викритого на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у сумі 40 тис. євро", – йдеться у повідомленні.

Він вимагав гроші у місцевої жительки за непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття "справи ухилянтів".Зокрема, обіцяв домовитися зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області.

"Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. євро посадовця затримали "на гарячому" та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України", – зазначили у НАБУ.

У січні 2024 року розслідування завершили.