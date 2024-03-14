Окупанти звозять на захоплені території України мігрантів для участі у "президентських виборах" РФ

Росіяни зганяють на “виборі дільниці” в окупованих територіях України мігрантів з Центральної Азії для "голосування".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Мігрантам обіцяють додатковий вихідний за похід на дільницю.
"Вже з 15 березня на ТОТ стартує виборчий фарс, який ігнорує переважна кількість місцевих. Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів, й тепер поставив план перед будівельними компаніями щодо відправки на головування мігрантів", — ідеться у повідомленні ЦНС.
До слова, мігрантів із Центральної Азії почали звозити на захоплені землі України ще з кінця 2022 року. Наразі їх чисельність вже сягає понад 100 тис.
Центр національного спротиву наголошує, що всі, хто допомагає “легалізовувати” окупацію на ТОТ понесе за це відповідальність.
- Верховна Рада звернулася до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України.
- Росіяни намагаються виправдати окупацію українських земель і проводять інформаційну кампанію на ТОТ.
- На тимчасово окупованих територіях окупанти намагаються знайти тих, хто не бажає йти на "вибори президента РФ".