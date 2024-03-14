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Окупанти звозять на захоплені території України мігрантів для участі у "президентських виборах" РФ

Росіяни звозять на “виборі дільниці” мігрантів з Центральної Азії.

Окупанти звозять на захоплені території України мігрантів для участі у "президентських виборах" РФ
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни зганяють на “виборі дільниці” в окупованих територіях України мігрантів з Центральної Азії для "голосування".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Мігрантам обіцяють додатковий вихідний за похід на дільницю.

"Вже з 15 березня на ТОТ стартує виборчий фарс, який ігнорує переважна кількість місцевих. Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів, й тепер поставив план перед будівельними компаніями щодо відправки на головування мігрантів", — ідеться у повідомленні ЦНС.

До слова, мігрантів із Центральної Азії почали звозити на захоплені землі України ще з кінця 2022 року. Наразі їх чисельність вже сягає понад 100 тис. 

Центр національного спротиву наголошує, що всі, хто допомагає “легалізовувати” окупацію на ТОТ понесе за це відповідальність.

  • Верховна Рада звернулася до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України. 
  • Росіяни намагаються виправдати окупацію українських земель і проводять інформаційну кампанію на ТОТ.
  • На тимчасово окупованих територіях окупанти намагаються знайти тих, хто не бажає йти на "вибори президента РФ".
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