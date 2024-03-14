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Бундестаг знову не підтримав передачу Україні ракет Taurus

Напередодні проти постачання цих ракет на засіданні Бундестагу вкотре висловився канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Бундестаг знову не підтримав передачу Україні ракет Taurus
Ілюстративне фото: німецький Бундестаг
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 березня, німецький Бундестаг знову не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus, повідомляє DW. 

Більшість депутатів проголосували проти проєкту резолюції опозиційного блоку ХДС/ХСС із вимогою поставити далекобійні крилаті ракети Taurus Україні.

Напередодні проти передачі цих ракет на засіданні Бундестагу вкотре висловився канцлер ФРН Олаф Шольц. На думку глави уряду, постачання крилатих ракет великої дальності зробить ФРН учасником війни.

Раніше Велика Британія пропонувала Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Києву далекобійні ракети Taurus. Одним із можливих варіантів є такий: Берлін передасть Taurus Лондону, а той направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.

22 лютого Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus.

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