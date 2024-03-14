З окупації вдалося повернути ще трьох дітей, – Прокудін

На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину із двома хлопцями та дівчинкою віком від 11 до 17 років.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з російської окупації вдалося повернути ще трьох дітей.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей.

На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років.

Прокудін повідомив, що в окупації діти примусово були змушені відвідувати російську школу. За відмову матері погрожували, що заберуть дітей. Через тиск і переслідування росіян, родина майже не виходила з дому і жила в постійному стресі.

Нині матір з дітьми чекає реабілітація. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 38 дітей із Херсонської області.

Нещодавно стало відомо, що за пів року в Росії померли п'ятеро депортованих українських дітей, один із них скоїв самогубство. Росія продовжує масово депортовувати українських дітей на свою територію для усиновлення.