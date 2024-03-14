Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що за минулий тиждень країна отримала гуманітарну допомогу від уряду Кореї, агенції США з міжнародного розвитку USAID, Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, Державного департаменту США.

Зокрема:

30 автомобілів швидкої медичної допомоги;

медична мобільна лабораторія та обладнання;

вироби медичного призначення;

лікарські засоби.

Також нагадаємо, що Міноборони планує у цьому році відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. У відомстві заявили, що все забезпечення має взяти на себе держава.