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Україна отримала від партнерів 30 автомобілів швидкої допомоги і мобільну лабораторію

Також партнери передали медичні вироби та лікарські засоби.

Україна отримала від партнерів 30 автомобілів швидкої допомоги і мобільну лабораторію
Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що за минулий тиждень країна отримала гуманітарну допомогу від уряду Кореї, агенції США з міжнародного розвитку USAID, Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, Державного департаменту США.

Зокрема:

  • 30 автомобілів швидкої медичної допомоги;
  • медична мобільна лабораторія та обладнання;
  • вироби медичного призначення;
  • лікарські засоби.

Також нагадаємо, що Міноборони планує у цьому році відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. У відомстві заявили, що все забезпечення має взяти на себе держава.

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