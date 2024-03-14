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Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів, 11 ворожих артсистем та крилату ракету

Загалом Росія вже втратила в Україні 427 840 військових.

Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів, 11 ворожих артсистем та крилату ракету
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони знищили ще 970 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 427 840 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 427840 (+970) осіб,
  • танків - 6757 (+5)
  • бойових броньованих машин - 12938 (+17)
  • артилерійських систем - 10565 (+11)
  • РСЗВ - 1017 (+0)
  • засоби ППО - 717 (+2)
  • літаків - 347 (+0)
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15)
  • крилаті ракети - 1920 (+1)
  • кораблі / катери - 26 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27)
  • спеціальна техніка - 1708 (+9).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

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