Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів, 11 ворожих артсистем та крилату ракету

Загалом Росія вже втратила в Україні 427 840 військових.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 970 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 427 840 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 427840 (+970) осіб,

танків - 6757 (+5)

бойових броньованих машин - 12938 (+17)

артилерійських систем - 10565 (+11)

РСЗВ - 1017 (+0)

засоби ППО - 717 (+2)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15)

крилаті ракети - 1920 (+1)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27)

спеціальна техніка - 1708 (+9).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.