Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів, 11 ворожих артсистем та крилату ракету

За минулу добу Сили оборони знищили ще 970 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 427 840 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 427840 (+970) осіб,
- танків - 6757 (+5)
- бойових броньованих машин - 12938 (+17)
- артилерійських систем - 10565 (+11)
- РСЗВ - 1017 (+0)
- засоби ППО - 717 (+2)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15)
- крилаті ракети - 1920 (+1)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27)
- спеціальна техніка - 1708 (+9).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.