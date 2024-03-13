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Внаслідок російського обстрілу на Сумщині одна людина загинула, двоє поранених

Всього протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів Сумської області.

Внаслідок російського обстрілу на Сумщині одна людина загинула, двоє поранених
Наслідки російського обстрілу Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 13 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 332 вибухи. 

Зокрема, Білопільську громаду обстріляли з танку, мінометів, артилерії, та завдали удару дроном-камікадзе.

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По Великописарівській громаді росіяни вдарили ракетами з вертольоту, КАБами з літаків, з артилерії, РСЗВ, СПГ. Внаслідок обстрілу з вертольоту одна людина загинула і двоє отримали поранення.

Юнаківську громаду окупанти обстріляли з артилерії, мінометів, РСЗВ та скинули ВОГ з БПЛА.

Новослобідську та Середино-Будську громади армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів, а Ворожбянську - з артилерії.

Шалигинську та Зноб-Новгородську громади російські військові обстріляли з мінометів, а Есманьську атакували дроном-камікадзе.

По Краснопільській громаді ворог також бив з артилерії та дроном-камікадзе.

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