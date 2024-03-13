Внаслідок російського обстрілу на Сумщині одна людина загинула, двоє поранених

Сьогодні, 13 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 332 вибухи.

Зокрема, Білопільську громаду обстріляли з танку, мінометів, артилерії, та завдали удару дроном-камікадзе.

По Великописарівській громаді росіяни вдарили ракетами з вертольоту, КАБами з літаків, з артилерії, РСЗВ, СПГ. Внаслідок обстрілу з вертольоту одна людина загинула і двоє отримали поранення.

Юнаківську громаду окупанти обстріляли з артилерії, мінометів, РСЗВ та скинули ВОГ з БПЛА.

Новослобідську та Середино-Будську громади армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів, а Ворожбянську - з артилерії.

Шалигинську та Зноб-Новгородську громади російські військові обстріляли з мінометів, а Есманьську атакували дроном-камікадзе.

По Краснопільській громаді ворог також бив з артилерії та дроном-камікадзе.