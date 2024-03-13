Дубінському призначили 6 800 гривень штрафу через тиск на слідство у справі про корупцію

Відомості стосовно нардепа буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Печерський районний суд Києва на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції визнав депутата Олександра Дубінського винним у порушенні вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Про це повідомляє НАЗК.

Після набрання рішенням законної сили відомості стосовно депутата буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Крім того, суд зобов’язав Дубінського сплатити штраф у розмірі до 6 800 гривень.

Постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

За матеріалами слідства, у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес. Він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон. Нардеп намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, де депутат виступає як підозрюваний.

"Своїми діями фігурант порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що передбачено адміністративну за ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів)", - пояснили в ДБР.