Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі відомо про 49 постраждалих, п'ятеро людей у важкому стані

У Кривому Розі люди продовжують звертатися до лікарів після ворожої атаки 12 березня, наразі відомом про 49 постраждалих, десятеро людей у лікарні. Крім того, 13 березня росіяни п’ять разів за атакували Нікопольщину дронами.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

П’ять разів за день агресор цілив по Нікопольщині. Дронами-камікадзе – по райцентру та Червоногригорівській громаді. Артилерією – по Мирівській.

"Натомість у Кривому Розі люди продовжують звертатися до лікарів після ворожої атаки, яку пережили вчора. На зараз вже 49 постраждалих. У медзакладах залишаються 10 дорослих, половина – "важкі". Досі госпіталізовані й семеро дітей, всі – в стані середньої тяжкості", – повідомив Лисак.