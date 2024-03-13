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Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі відомо про 49 постраждалих, п'ятеро людей у важкому стані

Впродовж доби ворог атакував Дніпропетровську область дронами.

Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі відомо про 49 постраждалих, п'ятеро людей у важкому стані
У Кривому Розі завершилася рятувальна операція
Фото: Пресслужба ДСНС

У Кривому Розі люди продовжують звертатися до лікарів після ворожої атаки 12 березня, наразі відомом про 49 постраждалих, десятеро людей у лікарні. Крім того, 13 березня росіяни п’ять разів за атакували Нікопольщину дронами. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

П’ять разів за день агресор цілив по Нікопольщині. Дронами-камікадзе – по райцентру та Червоногригорівській громаді. Артилерією – по Мирівській. 

"Натомість у Кривому Розі люди продовжують звертатися до лікарів після ворожої атаки, яку пережили вчора. На зараз вже 49 постраждалих. У медзакладах залишаються 10 дорослих, половина – "важкі". Досі госпіталізовані й семеро дітей, всі – в стані середньої тяжкості",  – повідомив Лисак.

  • Росія ввечері 12 березня обстріляла Кривий Ріг. Станом на ранок 13 березня кількість жертв зросла до чотирьох – у лікарні померла поранена жінка. Поранені 43 людини, зокрема 12 дітей.
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