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Як Сталін заповів: на окупованих землях Запоріжжя почали змінювати етнічний склад українців

На керівні посади в окупації призначають російських військових.

Як Сталін заповів: на окупованих землях Запоріжжя почали змінювати етнічний склад українців
Фото: t.me/andriyshTime

Окупанти почали завозити росіян на захоплені землі Запорізької області, а також призначати на керівні посади військових.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни міняють етнічний склад мешканців ТОТ — завозять гастарбайтерів з усієї росії та анонсують призначення вбивць учасників "есвео" на керівні посади", — пише Федоров.

Таким чином окупанти намагаються змінити корінних мешканців захопленої частини Запорізької області лояльне населення з Росії.

"Чергова програма, спрямована на заміну етнічного складу — "врємя гєроєв". Вона передбачає влаштування на управлінські посади учасників так званої «спецоперації», тобто загарбницької війни рф", — додає Федоров.

За інформацією очільника ОВА, в окупантів є ще один проєкт — "Запорізька цілина", який передбачає переселення на ТОТ російських спеціалістів та військових з родинами.

Дії росіян уже призвели до збільшення кількості проживаючих на ТОТ саме за рахунок переселенців з РФ.Таким чином Росія формує лояльне до окупаційної влади населення та попереджає можливі протести у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що росіяни готують масове заселення окупованих територій Запорізької області мешканцями з Росії, Білорусі та Казахстану. Для цього вони придумали кодову назву операції – "Запорізька цілина".

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